Галиев перешел в ЦСКА до конца сезона. Форвард сегодня расторг контракт с «Авангардом»

Станислав Галиев перешел в ЦСКА.

Контракт 32-летнего форварда с армейцами рассчитан до конца сезона-2024/25. Напомним, сегодня Галиев и «Авангард» расторгли договор по соглашению сторон.

Нападающий провел 33 матча в нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 7 (2+5) очков при полезности «минус 4».

«В 2018 году Галиев выиграл Кубок Гагарина вместе с «Ак Барсом», а в 2022 году завоевал серебряные медали Олимпийских игр в составе сборной России.

Добро пожаловать в армейский клуб!» – сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА .