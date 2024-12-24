Галиев перешел в ЦСКА до конца сезона. Форвард сегодня расторг контракт с «Авангардом»
Станислав Галиев перешел в ЦСКА.
Контракт 32-летнего форварда с армейцами рассчитан до конца сезона-2024/25. Напомним, сегодня Галиев и «Авангард» расторгли договор по соглашению сторон.
Нападающий провел 33 матча в нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 7 (2+5) очков при полезности «минус 4».
«В 2018 году Галиев выиграл Кубок Гагарина вместе с «Ак Барсом», а в 2022 году завоевал серебряные медали Олимпийских игр в составе сборной России.
Добро пожаловать в армейский клуб!» – сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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