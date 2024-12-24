ЦСКА обменяет Окулова в «Авангард» на Кэсселса (Михаил Зислис)

ЦСКА обменяет Константина Окулова на Коула Кэсселса из «Авангарда».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис .

На счету 29-летнего нападающего Окулова 16 (5+11) очков в 36 матчах текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ при полезности «-5».

Форвард Кэсселс набрал 5 (2+3) очков в 33 матчах при показателе полезности «-7».