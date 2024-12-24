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ЦСКА обменяет Окулова в «Авангард» на Кэсселса (Михаил Зислис)

ЦСКА обменяет Константина Окулова на Коула Кэсселса из «Авангарда».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис

На счету 29-летнего нападающего Окулова 16 (5+11) очков в 36 матчах текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ при полезности «-5». 

Форвард Кэсселс набрал 5 (2+3) очков в 33 матчах при показателе полезности «-7». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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возможные переходы
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Михаил Зислис
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