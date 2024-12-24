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Трушечкин о Карпине: «Почему не воспитал экспертов, когда сам работал главным на телевидении? Не привлек бывших футболистов, не посадил готовиться, не обучил этой работе с нуля?

Роман Трушечкин высказался о замечаниях Валерия Карпина в адрес комментаторов.

«Вопрос в том, где эти эксперты? Почему они не задержались у нас на телевидении? В том числе и в ту пору, когда сам Валерий Георгиевич работал здесь главным. Почему он не воспитал экспертов, ни одного?

Почему он, пользуясь своими связями, никого не привлек к этой работе, не посадил готовиться, воспринимать все назначения на любые матчи как работу настоящую, обучить этой работе как новой с нуля своих бывших коллег футболистов? Никого не привлек», – сказал комментатор «Матч ТВ» в разговоре с Тимуром Журавелем.

Карпин о российских комментаторах: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ютуб-канал Тимура Журавеля
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