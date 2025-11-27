У Соболева 0+0 и одна желтая в 9 последних матчах за «Зенит»

Соболев не набирает очки 9 матчей подряд.

Нападающий «Зенита » Александр Соболев не совершает результативных действий на протяжении девяти матчей.

28-летний форвард вышел на замену на 64-й минуте ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Динамо » (1:0) и не отметился голами и ассистами.

В последний раз Соболев совершил результативное действие 27 сентября, забив «Оренбургу» (5:2) в матче Мир РПЛ. За 9 последних игр он получил 1 желтую карточку.

Подробная статистика выступлений Соболева доступна здесь .