У Соболева 0+0 и одна желтая в 9 последних матчах за «Зенит»
Соболев не набирает очки 9 матчей подряд.
Нападающий «Зенита» Александр Соболев не совершает результативных действий на протяжении девяти матчей.
28-летний форвард вышел на замену на 64-й минуте ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Динамо» (1:0) и не отметился голами и ассистами.
В последний раз Соболев совершил результативное действие 27 сентября, забив «Оренбургу» (5:2) в матче Мир РПЛ. За 9 последних игр он получил 1 желтую карточку.
Подробная статистика выступлений Соболева доступна здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
