Маунт может вернуться не раньше марта. Хавбек «МЮ» травмировался в игре с «Сити»
Мэйсон Маунт вновь выбыл на значительный срок из-за повреждения.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» в настоящее время восстанавливается после травмы, полученной в дерби с «Манчестер Сити» (2:1). Маунт был вынужден покинуть поле на 14-й минуте.
Как сообщает talkSPORT, в клубе опасаются, что 25-летний игрок может пропустить несколько месяцев и не вернется на поле до марта. Это вторая травма Маунта в этом сезоне: в августе – сентябре он пропустил три игры «МЮ» из-за повреждения.
В прошлом сезоне Маунт пропустил 27 матчей «Манчестер Юнайтед» из-за травм, в этом бывший игрок «Челси» сыграл всего 12 игр.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Talk Sport
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