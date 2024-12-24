Маунт может вернуться не раньше марта. Хавбек «МЮ» травмировался в игре с «Сити»

Мэйсон Маунт вновь выбыл на значительный срок из-за повреждения.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед » в настоящее время восстанавливается после травмы, полученной в дерби с «Манчестер Сити» (2:1). Маунт был вынужден покинуть поле на 14-й минуте.

Как сообщает talkSPORT, в клубе опасаются, что 25-летний игрок может пропустить несколько месяцев и не вернется на поле до марта. Это вторая травма Маунта в этом сезоне: в августе – сентябре он пропустил три игры «МЮ» из-за повреждения.

В прошлом сезоне Маунт пропустил 27 матчей «Манчестер Юнайтед» из-за травм, в этом бывший игрок «Челси» сыграл всего 12 игр.