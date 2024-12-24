Гатти о лучших игроках: «Пеле – первый, дальше Ди Стефано, Кройфф, Марадона. Месси далеко, он играл в легкий футбол. В «Барсе» на нем свистели все, никто его не трогал»

Уго Гатти не поставил Лионеля Месси в ряд лучших игроков в истории.

– Вы только что сказали, что после Пеле идет Ди Стефано… Как выглядит ваш исторический рейтинг игроков?

– Второй после Пеле – это Альфредо Ди Стефано , да. Затем Кройфф, он был феноменом. Потом идет Диего [Марадона].

– Насколько далеко Месси в этом рейтинге…

– Месси далеко. Я бы хотел сказать иначе. У меня нет неприязни к Месси, но он играл в легкий футбол. Я видел его в «Барселоне», где на нем свистели все, где никто его не трогал, где была потрясающая команда, которая играла на него. Но я не собираюсь отрицать его заслуги.

А еще Зинедин Зидан был очень хорош. И бразилец Роналдо был невероятным; помню, после чемпионата мира 2002 года кто-то спросил его, почему он не тренировался и не следил за собой больше. А он, смеясь, ответил: «Но у меня 100 миллионов долларов в банке». Просто феноменальный парень.

Роберто Карлос – тоже. Все бразильцы, которых я знаю, просто феноменальны. И они защищают Аргентину. А мы их недолюбливаем! Какие же мы идиоты... – сказал бывший вратарь сборной Аргентины.

«Марадону запинывали до смерти, Месси никто не бил. Диего падал и снова вставал, а Лионеля только тронешь – остается лежать». Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти об игроках

«Роналду ограничен, но все равно лучше Месси. Он играл в лучших командах мира, а Лео – в «Барсе» и сборной Аргентины, никогда не бросал себе вызов. Сейчас играет в деревенский футбол в США». Гатти об игроках

Гатти об Аргентине на ЧМ-2022: «Все игроки должны отсосать Мартинесу, он все выиграл. Лучший на двух последних ЧМ – Ди Мария, он обеспечил Месси все голы»