Скауты «МЮ» предпочли Антони Рафинье в 2022-м

Вместо Антони в «Манчестер Юнайтед» в 2022 году мог оказаться Рафинья Диас.

The Athletic сообщает, что перед закрытием летнего трансферного окна о приобретении Антони просил главный тренер Эрик тен Хаг, и в итоге бразилец был куплен у «Аякса » за 100 млн евро с учетом бонусов.

Однако за то, чтобы подписать игрока «Аякса», а не Рафинью из «Лидса », тем летом выступали и скауты «МЮ ». В итоге Диас оказался в «Барселоне».

В текущем сезоне Антони провел в АПЛ 4 игры, не отметившись результативными действиями. На счету Рафиньи 19 матчей в Ла Лиге и 11 голов.