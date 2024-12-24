Скауты «МЮ» предпочли Антони Рафинье в 2022-м
Вместо Антони в «Манчестер Юнайтед» в 2022 году мог оказаться Рафинья Диас.
The Athletic сообщает, что перед закрытием летнего трансферного окна о приобретении Антони просил главный тренер Эрик тен Хаг, и в итоге бразилец был куплен у «Аякса» за 100 млн евро с учетом бонусов.
Однако за то, чтобы подписать игрока «Аякса», а не Рафинью из «Лидса», тем летом выступали и скауты «МЮ». В итоге Диас оказался в «Барселоне».
В текущем сезоне Антони провел в АПЛ 4 игры, не отметившись результативными действиями. На счету Рафиньи 19 матчей в Ла Лиге и 11 голов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем