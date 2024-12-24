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  • Булыкин о Ламе: «Наговаривает на нашу страну под давлением. В России прошел один из лучших ЧМ, и это признали во всем мире. А демократических стран уже не существует, по-моему»
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Булыкин о Ламе: «Наговаривает на нашу страну под давлением. В России прошел один из лучших ЧМ, и это признали во всем мире. А демократических стран уже не существует, по-моему»

Дмитрий Булыкин дал ответ Филиппу Ламу, недовольному проведением ЧМ в России.

«Сейчас все наезжают на Россию, и без причин в том числе. Футбол развивается во всем мире, чемпионаты мира должны проходить в разных уголках.

Мнение Лама ничего не значит. Большинство за то, чтобы футбол развивался во всем мире, а не только в демократических странах, как считает Лам. Демократических стран, по-моему, уже не существует.

Лам явно наговаривает на нашу страну под чьим-то давлением. В самой Германии сейчас накаляется как политическая, так и социальная обстановка. Лучше Ламу подумать о проблемах своей страны, а не наезжать и делать необдуманные заявления о России, потому что в нашей стране прошел один из лучших чемпионатов мира, и это признали во всем мире», – сказал бывший нападающий сборной России.

Лам считает, что Европа «немного пострадала» от проведения ЧМ в России и Катаре: «Поэтому так важно, что Евро и Олимпиада прошли в демократических странах. Германия была прекрасной хозяйкой»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Vseprosport
logoФилипп Лам
Политика
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logoЧМ-2018 FIFA
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