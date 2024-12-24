  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бруну был шокирован решением «МЮ» не оплачивать сотрудникам проезд на финал Кубка Англии. Капитан попробовал заплатить за работников – руководство не согласилось
49

Бруну был шокирован решением «МЮ» не оплачивать сотрудникам проезд на финал Кубка Англии. Капитан попробовал заплатить за работников – руководство не согласилось

Бруну Фернандеш был поражен действиями боссов «МЮ» по сокращению расходов.

Перед финалом Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» объявил сотрудникам, что им предоставят только билеты на игру против «Манчестер Сити», в то время как обычно также оплачивались проезд и проживание. За путешествие на «Уэмбли» на автобусе работникам пришлось заплатить по 20 фунтов.

The Athletic утверждает, что капитан команды был настолько шокирован, что обратился к руководству с идеей профинансировать весь традиционный пакет из своего кармана. Предложение Фернандеша было отклонено. Источники отмечают, что это было бы плохой рекламой для новых совладельцев клуба.

«Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
logoБруну Фернандеш
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoМанчестер Сити
Джим Рэтклифф
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бруну стал рекордсменом «МЮ» по голам с пенальти в АПЛ, обойдя Руни. Португалец реализовал 21 из 25 попыток
1915 декабря, 21:11
Бруну после 2:1 с «Ман Сити»: «Диалло великолепен, в такой форме его невозможно остановить»
1215 декабря, 19:14
Бруну о результатах «Ман Сити» перед дерби: «Нужно думать о себе. «МЮ» тоже не на своем уровне»
713 декабря, 20:15
Рекомендуем
Главные новости
В «Реале» недовольны поздними выездными играми. Из 13 матчей лишь два начались раньше 21:00 по местному времени: «Надоело возвращаться в 3 часа ночи»
5 минут назад
Роналду снялся с голым торсом у проруби и пожелал подписчикам счастливого Рождества. Португалец отдыхает в Финляндии с семьей
4347 минут назадФото
Губерниев о словах Лама про ЧМ в России: «С мозгами у него большие проблемы. Он не смотрит телевизор, не залезает в интернет, просто бестолочь. Обидно, что хороший футболист оказался таким #######»
56сегодня, 14:58
Александр Мостовой: «Угальде критиковали все, кроме меня. Что бросаетесь фразами? Это по‑дилетантски, по‑лоховски. У нас много таких, кто смешит наш футбол»
46сегодня, 14:53
Депутат Свищев: «Помню этого типчика Лама как хорошего футболиста. Он был на ЧМ в Москве – жил в шикарных отелях, все замечательно. В России демократии не меньше, чем в Германии»
53сегодня, 14:29
🏆 Кто лучший спортсмен России-2024? Большое голосование Спортса’‘
сегодня, 14:15
Пеп об «Эвертоне»: «Не лучший соперник для «Сити» сейчас, они на подъеме. Все зависит от нас, как скоро мы вернемся к лучшей форме»
14сегодня, 14:05
Аморим о ситуации с Рэшфордом: «Это один из худших моментов в «МЮ», но мы должны быть сильными. От больших талантов нужна хорошая игра, больше ответственности»
18сегодня, 13:59
Гатти о лучших игроках: «Пеле – первый, дальше Ди Стефано, Кройфф, Марадона. Месси далеко, он играл в легкий футбол. В «Барсе» на нем свистели все, никто его не трогал»
193сегодня, 13:23
Джанлуиджи Буффон: «Серия А идет следом за АПЛ. Наш футбол изменился, произошла культурная революция многих тренеров»
26сегодня, 13:08
Ко всем новостям
Последние новости
Санчо, Мазрауи и Миленкович вошли в десятку лучших трансферов АПЛ-2024/25 по версии Goal
232 минуты назад
Мареска о Мудрике на бое Усика с Фьюри: «Хорошо, что он может немного отвлечься от ситуации с допингом. Сейчас мы просто ждем вскрытия пробы B»
7сегодня, 15:16
Эми Мартинес о том, что его считают «злодеем» на поле: «Есть люди, которые делают гораздо более худшие вещи и остаются безнаказанными. Я пытаюсь оказать давление на игроков»
6сегодня, 14:50
Ферран пропустит около трех недель из-за травмы. Хавбек «Барсы» доиграл матч с «Атлетико» с мышечной проблемой
5сегодня, 14:43
Колосков о Соболеве: «У Старостина было выражение: «Кто сгорел – того не подожжешь». Я от него ничего не ждал и уже не жду»
13сегодня, 14:31
Гендиректор «Спартака»: «У нас очень хорошие вратари – это лучшая связка голкиперов в России»
13сегодня, 14:16
Шавло считает, что в России нет спортивных директоров для «Спартака»: «Нужен опытный иностранец, он будет разбираться с легионерами. С российскими игроками работать легче»
5сегодня, 14:15
Гаджиев о Мостовом-тренере: «Я не могу давать ему советы. Какое имею право? Без хороших тренеров подготовка классных игроков невозможна»
3сегодня, 13:58
Руд ван Нистелрой: «Ливерпуль» – доминирующая сила, в том числе и в ЛЧ. Очень непростая задача для «Лестера» – мы должны сыграть компактно»
8сегодня, 13:50
«Валенсия» готова заплатить чуть менее 2,4 млн евро за тренера «Вест Бромвича» Корберана после увольнения Барахи. Сделка близка к завершению
4сегодня, 13:44
Рекомендуем