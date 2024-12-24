Бруну был шокирован решением «МЮ» не оплачивать сотрудникам проезд на финал Кубка Англии. Капитан попробовал заплатить за работников – руководство не согласилось
Бруну Фернандеш был поражен действиями боссов «МЮ» по сокращению расходов.
Перед финалом Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» объявил сотрудникам, что им предоставят только билеты на игру против «Манчестер Сити», в то время как обычно также оплачивались проезд и проживание. За путешествие на «Уэмбли» на автобусе работникам пришлось заплатить по 20 фунтов.
The Athletic утверждает, что капитан команды был настолько шокирован, что обратился к руководству с идеей профинансировать весь традиционный пакет из своего кармана. Предложение Фернандеша было отклонено. Источники отмечают, что это было бы плохой рекламой для новых совладельцев клуба.
«Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити» со счетом 2:1.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
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