Бруну был шокирован решением «МЮ» не оплачивать сотрудникам проезд на финал Кубка Англии. Капитан попробовал заплатить за работников – руководство не согласилось

Бруну Фернандеш был поражен действиями боссов «МЮ» по сокращению расходов.

Перед финалом Кубка Англии «Манчестер Юнайтед » объявил сотрудникам, что им предоставят только билеты на игру против «Манчестер Сити», в то время как обычно также оплачивались проезд и проживание. За путешествие на «Уэмбли» на автобусе работникам пришлось заплатить по 20 фунтов.

The Athletic утверждает, что капитан команды был настолько шокирован, что обратился к руководству с идеей профинансировать весь традиционный пакет из своего кармана. Предложение Фернандеша было отклонено. Источники отмечают, что это было бы плохой рекламой для новых совладельцев клуба.

«Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити » со счетом 2:1.