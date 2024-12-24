«Марадону запинывали до смерти, Месси никто не бил. Диего падал и снова вставал, а Лионеля только тронешь – остается лежать». Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти об игроках

Уго Гатти рассказал, почему Диего Марадона выше Лионеля Месси.

– Почему вам так не нравится Месси?

– Ему даже ни разу не врезали. В футболе, если тебе дают играть, как говорил Альфредо Ди Стефано, ты играешь каждый день. И это сказал Альфредо Ди Стефано , который после Пеле был вторым.

А вот Марадону запинывали до смерти. Месси никто не бил. А Диего били, он падал и снова вставал. А Месси только тронешь – и он остается лежать, – сказал бывший вратарь сборной Аргентины .