«Марадону запинывали до смерти, Месси никто не бил. Диего падал и снова вставал, а Лионеля только тронешь – остается лежать». Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти об игроках
Уго Гатти рассказал, почему Диего Марадона выше Лионеля Месси.
– Почему вам так не нравится Месси?
– Ему даже ни разу не врезали. В футболе, если тебе дают играть, как говорил Альфредо Ди Стефано, ты играешь каждый день. И это сказал Альфредо Ди Стефано, который после Пеле был вторым.
А вот Марадону запинывали до смерти. Месси никто не бил. А Диего били, он падал и снова вставал. А Месси только тронешь – и он остается лежать, – сказал бывший вратарь сборной Аргентины.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Nacion
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