Депутат Свищев: «Помню этого типчика Лама как хорошего футболиста. Он был на ЧМ в Москве – жил в шикарных отелях, все замечательно. В России демократии не меньше, чем в Германии»

Дмитрий Свищев оценил слова Филиппа Лама о чемпионате мира в России.

Бывший защитник сборной Германии ранее заявил , что Европа «немного пострадала» из-за прошедших России и Катаре чемпионатов мира.

«Этого типчика, Филиппа Лама, я помню как хорошего футболиста.

Он был в Москве на чемпионате мира по футболу, хлопал в ладоши, радовался, пользовался нашим гостеприимством. Лам жил в шикарных отелях, ездил на хороших автомобилях и ходил по банкетам. Все было замечательно, с его же слов.

Но теперь он выступает против нас почему-то. Вообще его заявление никакого отношения к спорту не имеет. Причем здесь демократия и футбол? К тому же в России демократии уж точно не меньше, чем в Германии и во многих других странах.

Нынешнее мнение Лама расходится с позицией УЕФА и ФИФА. Он сделал националистическое заявление.

Почему это чемпионат мира можно проводить в Германии, а в каких-то других странах нельзя? Понять Лама как патриота своей страны можно, но ФИФА развивает футбол на всех континентах. Может, только кроме Антарктиды.

Проведение чемпионата мира в различных странах и на различных континентах – это и есть популяризация футбола по всей нашей планете», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.