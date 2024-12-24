Депутат Свищев: «Помню этого типчика Лама как хорошего футболиста. Он был на ЧМ в Москве – жил в шикарных отелях, все замечательно. В России демократии не меньше, чем в Германии»
Бывший защитник сборной Германии ранее заявил, что Европа «немного пострадала» из-за прошедших России и Катаре чемпионатов мира.
«Этого типчика, Филиппа Лама, я помню как хорошего футболиста.
Он был в Москве на чемпионате мира по футболу, хлопал в ладоши, радовался, пользовался нашим гостеприимством. Лам жил в шикарных отелях, ездил на хороших автомобилях и ходил по банкетам. Все было замечательно, с его же слов.
Но теперь он выступает против нас почему-то. Вообще его заявление никакого отношения к спорту не имеет. Причем здесь демократия и футбол? К тому же в России демократии уж точно не меньше, чем в Германии и во многих других странах.
Нынешнее мнение Лама расходится с позицией УЕФА и ФИФА. Он сделал националистическое заявление.
Почему это чемпионат мира можно проводить в Германии, а в каких-то других странах нельзя? Понять Лама как патриота своей страны можно, но ФИФА развивает футбол на всех континентах. Может, только кроме Антарктиды.
Проведение чемпионата мира в различных странах и на различных континентах – это и есть популяризация футбола по всей нашей планете», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
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