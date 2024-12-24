В «Реале» недовольны поздними выездными играми – из 13 матчей лишь два начались раньше 21:00 по местному времени: «Надоело возвращаться домой в 3 часа ночи»

В «Реале» раздражены временем проведения выездных игр.

В этом сезоне лишь 2 из 13 гостевых матчей мадридцев начинались до 21:00 по местному времени: 24 ноября против «Леганеса» в Ла Лиге и 18 декабря против «Пачуки» в финале Межконтинентального кубка.

В «Реале» начинают задумываться о том, чтобы публично заявить о своем недовольстве.

«Нам надоело, что каждый раз, когда мы играем за пределами Мадрида , мы возвращаемся домой не раньше трех часов ночи, если повезет, а на следующий день назначена тренировка! Найти время на отдых при таком количестве матчей и так сложно, а представьте, что творится при нашем графике.

Мы достигли точки, когда мы уже адаптировались, но это отнюдь не нормальная ситуация», – сообщили As в «Реале».

Главный тренер Карло Анчелотти уже изменил подход к послематчевым тренировкам в тех случаях, когда игра заканчивается поздно вечером. В клубе чувствуют, что изменений в графике ждать не стоит.