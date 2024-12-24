  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • В «Реале» недовольны поздними выездными играми – из 13 матчей лишь два начались раньше 21:00 по местному времени: «Надоело возвращаться домой в 3 часа ночи»
26

В «Реале» недовольны поздними выездными играми – из 13 матчей лишь два начались раньше 21:00 по местному времени: «Надоело возвращаться домой в 3 часа ночи»

В «Реале» раздражены временем проведения выездных игр.

В этом сезоне лишь 2 из 13 гостевых матчей мадридцев начинались до 21:00 по местному времени: 24 ноября против «Леганеса» в Ла Лиге и 18 декабря против «Пачуки» в финале Межконтинентального кубка.

В «Реале» начинают задумываться о том, чтобы публично заявить о своем недовольстве.

«Нам надоело, что каждый раз, когда мы играем за пределами Мадрида, мы возвращаемся домой не раньше трех часов ночи, если повезет, а на следующий день назначена тренировка! Найти время на отдых при таком количестве матчей и так сложно, а представьте, что творится при нашем графике.

Мы достигли точки, когда мы уже адаптировались, но это отнюдь не нормальная ситуация», – сообщили As в «Реале».

Главный тренер Карло Анчелотти уже изменил подход к послематчевым тренировкам в тех случаях, когда игра заканчивается поздно вечером. В клубе чувствуют, что изменений в графике ждать не стоит.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoКарло Анчелотти
logoЛа Лига
календарь
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мбаппе называют «Мбаппепиньясо» в «Реале» из-за умения форварда забивать издали (Defensa Central)
27сегодня, 08:20
Гасперини уверен, что де Кетеларе перейдет в «Реал» или «Ливерпуль» через 2 года 
23сегодня, 07:58
Гюлер признан лучшим молодым игроком Ла Лиги в декабре. Хавбек «Реала» обошел Ямаля
35вчера, 19:45
Рекомендуем
Главные новости
ЦСКА к 2028-му построит базу на озере Круглом: с 3 натуральными полями, стадионом на 500 человек, жилым комплексом и медцентром
6 минут назад
«МЮ» при Амориме бегает, прессингует и отбирает мяч меньше, чем при тен Хаге. Ударов в створ манкунианцев и пропущенных голов тоже стало больше
717 минут назад
Экс-вратарь Аргентины Гатти: «Победу на ЧМ-2022 принес голкипер, но это позиция для тупиц. Можно сделать прекрасный сэйв, но тебе забьют, и люди скажут: «Из-за этого кретина мы проиграли»
2732 минуты назад
Фердинанд вспомнил, как Фергюсон довел Роналду до слез: «Ты кем себя возомнил? Считаешь себя суперзвездой?»
3342 минуты назад
Владелец «Милана» о стратегии: «Интер» взял скудетто и обанкротился – мы этого хотим? Побеждать нужно с умом. Для фанатов моя задача – титулы, но для инвесторов – максимизация стоимости бренда»
855 минут назад
В отпуск футболисты РПЛ едут налегке. А как они готовятся к матчам?
сегодня, 17:00Спецпроект
Булыкин о Ламе: «Наговаривает на нашу страну под давлением. В России прошел один из лучших ЧМ, и это признали во всем мире. А демократических стран уже не существует, по-моему»
30сегодня, 16:44
Аморим о протекающей крыше на «Олд Траффорд»: «Если бы я знал как, решил бы все проблемы «МЮ», даже эту. Момент сложный, но мы найдем ответы»
28сегодня, 16:36
Роналду снялся с голым торсом у проруби и пожелал подписчикам счастливого Рождества. Португалец отдыхает в Финляндии с семьей
76сегодня, 15:44Фото
Бруну был шокирован решением «МЮ» не оплачивать сотрудникам проезд на финал Кубка Англии. Капитан попробовал заплатить за работников – руководство не согласилось
77сегодня, 15:33
Ко всем новостям
Последние новости
Мареска считает, что «Ман Сити» еще поборется за титул: «У них травмы в каждом матче, игроков не хватает. Ситуация очень плохая, они в такой еще не бывали»
2сегодня, 16:51
Санчо, Мазрауи и Миленкович вошли в десятку лучших трансферов АПЛ-2024/25 по версии Goal
4сегодня, 15:59
Мареска о Мудрике на бое Усика с Фьюри: «Хорошо, что он может немного отвлечься от ситуации с допингом. Сейчас мы просто ждем вскрытия пробы B»
11сегодня, 15:16
Эми Мартинес о том, что его считают «злодеем» на поле: «Есть люди, которые делают гораздо более худшие вещи и остаются безнаказанными. Я пытаюсь оказать давление на игроков»
7сегодня, 14:50
Ферран пропустит около трех недель из-за травмы. Хавбек «Барсы» доиграл матч с «Атлетико» с мышечной проблемой
7сегодня, 14:43
Колосков о Соболеве: «У Старостина было выражение: «Кто сгорел – того не подожжешь». Я от него ничего не ждал и уже не жду»
15сегодня, 14:31
Гендиректор «Спартака»: «У нас очень хорошие вратари – это лучшая связка голкиперов в России»
14сегодня, 14:16
Шавло считает, что в России нет спортивных директоров для «Спартака»: «Нужен опытный иностранец, он будет разбираться с легионерами. С российскими игроками работать легче»
6сегодня, 14:15
Гаджиев о Мостовом-тренере: «Я не могу давать ему советы. Какое имею право? Без хороших тренеров подготовка классных игроков невозможна»
3сегодня, 13:58
Руд ван Нистелрой: «Ливерпуль» – доминирующая сила, в том числе и в ЛЧ. Очень непростая задача для «Лестера» – мы должны сыграть компактно»
11сегодня, 13:50
Рекомендуем