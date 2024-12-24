Генсек РФС о пересчете статистики Дзюбы: «Что это за рекорд? Есть приз официальный? Есть приз по количеству почесываний за ухом?»
Ранее портал Transfermarkt опубликовал данные по лучшим бомбардирам в истории чемпионата России по системе «гол+пас», где у Дзюбы 261 балл (163+98), а у возглавляющего список бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова – 266 (120+146).
В совместном исследовании Спортса’’ и «Спорт‑Экспресса» были представлены другие данные: 245 (162+83) против 255 (120+135) соответственно. На данный момент у Дзюбы 246 очков после гола «Зениту» в 18-м туре РПЛ.
Представитель Дзюбы Леонид Гольдман усомнился в пересчете статистики и предложил создать рабочую группу РФС и Мир РПЛ, чтобы подсчитать данные официально.
– Представитель Дзюбы Леонид Гольдман считает нужным создать группу при РПЛ или РФС, чтобы пересчитать рекорд по системе «гол+пас».
– Кто это?
– Не знаете Гольдмана?
– Нет. Допустим, какой‑то человек считает нужным.
А что это за рекорд? Есть приз какой‑то официальный? А какие еще есть призы? Есть приз по количеству почесываний за ухом? Нет? А почему?
Посчитайте, сколько раз тот или иной игрок чешет за ухом, находясь на поле. Сможете сказать мне через месяц?
– Считаете, что рекорд по «гол+пас» не значим для российского футбола?
– У нас есть официальные премии и номинации – 33 лучших игрока, премии РПЛ по итогам года.
В рамках этих премий те или иные субъекты футбола отмечают личные достижения игроков, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
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