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Генсек РФС о пересчете статистики Дзюбы: «Что это за рекорд? Есть приз официальный? Есть приз по количеству почесываний за ухом?»

Максим Митрофанов высказался о возможности пересчета статистики Артема Дзюбы.

Ранее портал Transfermarkt опубликовал данные по лучшим бомбардирам в истории чемпионата России по системе «гол+пас», где у Дзюбы 261 балл (163+98), а у возглавляющего список бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова – 266 (120+146).

В совместном исследовании Спортса’’ и «Спорт‑Экспресса» были представлены другие данные: 245 (162+83) против 255 (120+135) соответственно. На данный момент у Дзюбы 246 очков после гола «Зениту» в 18-м туре РПЛ.

Представитель Дзюбы Леонид Гольдман усомнился в пересчете статистики и предложил создать рабочую группу РФС и Мир РПЛ, чтобы подсчитать данные официально.

– Представитель Дзюбы Леонид Гольдман считает нужным создать группу при РПЛ или РФС, чтобы пересчитать рекорд по системе «гол+пас».

– Кто это?

– Не знаете Гольдмана?

– Нет. Допустим, какой‑то человек считает нужным.

А что это за рекорд? Есть приз какой‑то официальный? А какие еще есть призы? Есть приз по количеству почесываний за ухом? Нет? А почему?

Посчитайте, сколько раз тот или иной игрок чешет за ухом, находясь на поле. Сможете сказать мне через месяц?

– Считаете, что рекорд по «гол+пас» не значим для российского футбола?

– У нас есть официальные премии и номинации – 33 лучших игрока, премии РПЛ по итогам года.

В рамках этих премий те или иные субъекты футбола отмечают личные достижения игроков, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoАртем Дзюба
logoМаксим Митрофанов
Леонид Гольдман
logoДмитрий Лоськов
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
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