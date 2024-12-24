Мартен Фуркад назвал необычным золото ОИ-2010 после допинг-бана Евгения Устюгова.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе 4-летнюю дисквалификацию российского биатлониста по делу об отклонениях в биологическом паспорте. В частности, Устюгов лишится золота Олимпийских игр-2010 в масс-старте, а чемпионом признают француза Фуркада , занявшего тогда второе место.

После перераспределения наград Фуркад станет шестикратным олимпийским чемпионом.

«Я выиграл медаль, не вставая с дивана – это легче всего», – пошутил Фуркад.

«Ситуация слегка необычная, но первая моя реакция была такой: борьба с допингом работает даже по прошествии 15 лет. Очень хорошо, что нарушителей выявляют спустя такое время.

Нет смысла сравнивать дзюдоистов, которые могут выиграть только одно золото, и меня, который может выиграть десять. Сложно проводить такие сравнения. С другой стороны, выиграть три разных Олимпиады многое для меня значит, говорит о способности оставить след в своем виде спорта. Если я и горжусь, то победами на трех разных Олимпийских играх, это большое достижение.

Но для меня это странновато. Я построил свою карьеру на серебре Ванкувера-2010. Я был еще юнцом и, думаю, именно эта медаль пробудила во мне голод [до побед], желание побороться за золото Сочи четыре года спустя.

Сложно сказать себе, могли ли мои карьера и жизнь сложиться по-другому, если бы я выиграл в 2010-м. Да, я счастлив, но в каком-то смысле это частично лишает меня своей же идентичности как биатлониста, лишает части ДНК», – сказал Фуркад.

Россия теряет золото и бронзу Олимпиады-2010 в биатлоне – это забытое дело Устюгова