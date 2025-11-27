Фанаты «Янг Бойз» бросили стакан в голову Малену после его гола в матче ЛЕ, у игрока «Виллы» рассечение. После дубля вингера болельщики бросали кресла в полицейских, игру приостанавливали
Форвард «Астон Виллы» Дониэлл Мален получил рассечение головы после того, как в него бросили пластиковый стакан и другие предметы во время домашнего матча Лиги Европы против «Янг Бойз» (2:0, второй тайм).
26-летний футболист вывел англичан вперед на 27-й минуте. Когда он побежал праздновать перед сектором с гостевыми болельщиками на «Вилла Парк», в него попал пластиковый стакан. Мален сразу же схватился за голову.
Фото: Gettyimages/Eddie Keogh
Незадолго до перерыва нидерландец оформил дубль. После этого фанаты швейцарского клуба начали вырывать сиденья и бросать их в полицейских. Некоторые болельщики в первых рядах начали драться с сотрудниками охраны и полиции. Одного человека силой увели с трибун.
Капитан «Янг Бойз» Лорис Бенито пытался успокоить болельщиков. Арбитр Георги Кабаков приостановил игру, пауза продлилась около пяти минут.