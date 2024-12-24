Косторная о пропуске двух сезонов: «Это связано с физическим и психоэмоциональным состоянием, которое сейчас не в лучшей форме»

Косторная рассказала, почему они с Куницей решили пропустить два сезона.

Решение об этом было принято после контрольных прокатов сборной России.

«Сегодня мы вышли и, в принципе, неплохо откатали. Для меня было важно откатать, как в последний раз. Так как мы на данную секунду катаем соревновательные программы в последний раз.

Потому что мы не будем катать два сезона. Все. Тему мусолить я больше не буду. Да, это связано со здоровьем. Это связано с физическим и психоэмоциональным состоянием, которое сейчас не в лучшей форме. А вы задаете такие вопросы, от которых меня начинает потрясывать», – сказала Алена Косторная .

«Я еще раз хочу... Ну, не извиниться, но сочувствую, что так получилось. Но я уже сказала, что мы находились на распутье двух дорог, и одна составляющая все-таки перевесила наше решение, что мы пока не будем соревноваться.

Но ничего страшного и серьезного от этого не произойдет, и мы снова выйдем и будем сильнее, намного сильнее, чем сейчас», – сказала фигуристка в фильме «Параллельное вращение».

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