Абаскаль про «Спартак»: «Сегодняшняя команда полностью подготовлена и создана нами»

Гильермо Абаскаль считает, что «Спартак» добивается успехов на его багаже.

«Если честно, команда, которую мы видим сегодня, была полностью подготовлена и создана нами: прогресс Максименко , игра в четыре защитника, Олег Рябчук , Алексис Дуарте и Срджан Бабич , которых мы пригласили, Даниил Денисов , которого я продвинул в первую команду.

Новым игроком является только Эсекиэль Барко, но даже до его появления в команде мы вели переговоры с клубом о приобретении атакующего полузащитника, который может забивать восемь и более голов за сезон, чтобы быть полностью конкурентоспособными», – сказал бывший главный тренер красно-белых, уволенный весной 2024-го.