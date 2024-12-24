Губерниев о словах Лама про ЧМ в России: «С мозгами у него большие проблемы. Он не смотрит телевизор, не залезает в интернет, просто бестолочь. Обидно, что хороший футболист оказался таким #######»

Дмитрий Губерниев прокомментировал заявления Филиппа Лама о ЧМ в России.

Бывший защитник сборной Германии ранее заявил , что Европа «немного пострадала» из-за прошедших России и Катаре чемпионатов мира.

«Мне только остается пожелать, чтобы Лам выполнил наказ избирателей. Он же известный политический деятель в Германии, где сейчас невероятный политический кризис, где есть проблемы с мигрантами, с финансированием очень многих социальных проектов и прочего. Ламу же виднее. Он же, сразу после Шольца сейчас будет канцлером.

С мозгами у него, конечно, очень большие проблемы. Он не смотрит телевизор, не залезает в интернет. Он просто бестолочь. Мне очень обидно, что хороший футболист оказался таким #######», – сказал комментатор «Матч ТВ».