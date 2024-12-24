У Казахстана есть варианты на замену Черчесову, но переговоров нет. Среди причин возможной отставки – не только результаты, но и скандалы, связанные с тренером (Sport24)

Решение об отставке Станислава Черчесова из сборной Казахстана еще не принято.

Ранее появилась информация , что российского специалиста отправят в отставку.

«В Казахстане пока не приняли решение по отставке Станислава Черчесова.

После Нового года должна пройти очная встреча российского специалиста с новым президентом КФФ Маратом Омаровым, на которой обсудятся итоги 2024 года и перспективы на следующий год. После этой встречи будет принято окончательное решение по будущему Черчесова.

В Федерации существует вариант замены Черчесова, но никаких переговоров с другими специалистами на данный момент не ведется.

Среди причин возможной отставки – не только результаты команды, но и осложнение отношений футбольной Федерации с министерством спорта страны из-за последних скандалов, связанных с Черчесовым.

Большую поддержку в разрешении споров и сохранении Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана оказывает бывший президент КФФ Адилет Барменкулов», – сообщили Sport24 несколько источников, знакомых с ситуацией.