У Казахстана есть варианты на замену Черчесову, но переговоров нет. Среди причин возможной отставки – не только результаты, но и скандалы, связанные с тренером (Sport24)
Ранее появилась информация, что российского специалиста отправят в отставку.
«В Казахстане пока не приняли решение по отставке Станислава Черчесова.
После Нового года должна пройти очная встреча российского специалиста с новым президентом КФФ Маратом Омаровым, на которой обсудятся итоги 2024 года и перспективы на следующий год. После этой встречи будет принято окончательное решение по будущему Черчесова.
В Федерации существует вариант замены Черчесова, но никаких переговоров с другими специалистами на данный момент не ведется.
Среди причин возможной отставки – не только результаты команды, но и осложнение отношений футбольной Федерации с министерством спорта страны из-за последних скандалов, связанных с Черчесовым.
Большую поддержку в разрешении споров и сохранении Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана оказывает бывший президент КФФ Адилет Барменкулов», – сообщили Sport24 несколько источников, знакомых с ситуацией.
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