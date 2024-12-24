Валуев о реплике Лама про ЧМ в России: «Моськи лают, а караван идет. Читайте их же западные отзывы по итогам Олимпиады в Сочи и ЧМ-2018 – все рукоплескали! Начхать на слова какого-то немца»

Депутат не одобрил призыв Филиппа Лама проводить ЧМ в демократических странах.

Бывший защитник сборной Германии ранее заявил , что Европа «немного пострадала» от проведения турниров в России и в Катаре.

«Ровным счетом начхать на слова какого-то немца! Ну выносил он Кубок мира с Водяновой. Кто она такая в свете мирового спорта и организации турниров?

Нам-то прекрасно известно, как был на самом деле проведен ЧМ по футболу в России.

Моськи лают, а караван идет. Читайте их же западные отзывы по итогам Олимпиады в Сочи и ЧМ по футболу в России – все рукоплескали!» – заявил Николай Валуев.