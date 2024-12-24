Валуев о реплике Лама про ЧМ в России: «Моськи лают, а караван идет. Читайте их же западные отзывы по итогам Олимпиады в Сочи и ЧМ-2018 – все рукоплескали! Начхать на слова какого-то немца»
Депутат не одобрил призыв Филиппа Лама проводить ЧМ в демократических странах.
Бывший защитник сборной Германии ранее заявил, что Европа «немного пострадала» от проведения турниров в России и в Катаре.
«Ровным счетом начхать на слова какого-то немца! Ну выносил он Кубок мира с Водяновой. Кто она такая в свете мирового спорта и организации турниров?
Нам-то прекрасно известно, как был на самом деле проведен ЧМ по футболу в России.
Моськи лают, а караван идет. Читайте их же западные отзывы по итогам Олимпиады в Сочи и ЧМ по футболу в России – все рукоплескали!» – заявил Николай Валуев.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
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