Экс-вратарь Аргентины Гатти: «Победу на ЧМ-2022 принес голкипер, но это позиция для тупиц. Можно сделать прекрасный сэйв, но тебе забьют, и люди скажут: «Из-за этого кретина мы проиграли»

Уго Гатти считает большинство вратарей не очень умными людьми.

– Обратите внимание: победу на последнем чемпионате мира принес вратарь (имеется в виду Эмилиано Мартинес из сборной Аргентины – Спортс”). Вратарь – самый важный игрок в футбольной команде, хотя он там самый тупой.

– Давайте проясним: все вратари тупые?

– Большинство.

– Почему?

– Потому что это позиция для тупиц. Ты можешь сделать прекрасный сэйв, но тебе забьют, и после этого люди скажут: «Из-за этого кретина мы проиграли матч».

Когда вратарь допускает ошибку, на последней фотографии остается именно он, – сказал бывший голкипер сборной Аргентины.

Гатти об Аргентине на ЧМ-2022: «Все игроки должны отсосать Мартинесу, он все выиграл. Лучший на двух последних ЧМ – Ди Мария, он обеспечил Месси все голы»