Экс-вратарь Аргентины Гатти: «Победу на ЧМ-2022 принес голкипер, но это позиция для тупиц. Можно сделать прекрасный сэйв, но тебе забьют, и люди скажут: «Из-за этого кретина мы проиграли»
Уго Гатти считает большинство вратарей не очень умными людьми.
– Обратите внимание: победу на последнем чемпионате мира принес вратарь (имеется в виду Эмилиано Мартинес из сборной Аргентины – Спортс”). Вратарь – самый важный игрок в футбольной команде, хотя он там самый тупой.
– Давайте проясним: все вратари тупые?
– Большинство.
– Почему?
– Потому что это позиция для тупиц. Ты можешь сделать прекрасный сэйв, но тебе забьют, и после этого люди скажут: «Из-за этого кретина мы проиграли матч».
Когда вратарь допускает ошибку, на последней фотографии остается именно он, – сказал бывший голкипер сборной Аргентины.
Гатти об Аргентине на ЧМ-2022: «Все игроки должны отсосать Мартинесу, он все выиграл. Лучший на двух последних ЧМ – Ди Мария, он обеспечил Месси все голы»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Nacion
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