Казахстанская федерация футбола опровергла отставку Черчесова
Ранее появилась информация, что российского специалиста отправят в отставку с должности главного тренера.
«Информация, распространенная в некоторых СМИ об уходе главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова, не соответствует действительности.
На сегодняшний день Станислав Черчесов является главным тренером национальной команды и имеет действующий контракт с Казахстанской федерацией футбола.
Пресс-служба КФФ призывает доверять только официальным источникам и следить за всей информацией на сайте федерации, а также на наших страницах в социальных сетях», – говорится в заявлении Казахстанской федерации футбола.
Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. Под его руководством команда не одержала ни одной победы в шести матчах и ни разу не забила. У нее пять поражений и одна ничья за это время.
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