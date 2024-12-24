Казахстанская федерация футбола опровергла отставку Черчесова

Федерация футбола Казахстана опровергла отставку Станислава Черчесова.

Ранее появилась информация , что российского специалиста отправят в отставку с должности главного тренера.

«Информация, распространенная в некоторых СМИ об уходе главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова , не соответствует действительности.

На сегодняшний день Станислав Черчесов является главным тренером национальной команды и имеет действующий контракт с Казахстанской федерацией футбола.

Пресс-служба КФФ призывает доверять только официальным источникам и следить за всей информацией на сайте федерации, а также на наших страницах в социальных сетях», – говорится в заявлении Казахстанской федерации футбола.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. Под его руководством команда не одержала ни одной победы в шести матчах и ни разу не забила. У нее пять поражений и одна ничья за это время.