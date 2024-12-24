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  • ЦСКА к 2028-му построит базу на озере Круглом: с 3 натуральными полями, стадионом на 500 человек, жилым комплексом и медцентром
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ЦСКА к 2028-му построит базу на озере Круглом: с 3 натуральными полями, стадионом на 500 человек, жилым комплексом и медцентром

У ЦСКА через несколько лет появится база на озере Круглом.

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что армейцы ведут работы по строительству спортивного комплекса на севере Подмосковья, в 25 км от МКАД.

На новом объекте планируется разместить три натуральных поля с подогревом и освещением. Еще одно поле будет синтетическим – вокруг него построят стадион категории 4А на 500 человек, где сможет играть молодежная команда.

Футболисты как основного состава, так и молодежного (а также двух возрастных категорий академии) смогут жить на базе, в их распоряжении будет новейший медицинский центр, игровой зал с искусственным покрытием и другие объекты. Открыть новую базу планируется к 2028 году.

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал опубликованные Карповым сведения.

«Информацию о новой базе клуба на озере Круглом можем с радостью подтвердить. Над проектом работа ведется уже давно, и мы, разумеется, будем держать болельщиков в курсе этапов реализации. Строительство столь современного и необходимого клубу объекта стало возможным благодаря нашим партнерам, и мы надеемся, что уже в самом начале нового года сможем рассказать о долгожданном проекте чуть подробнее», – написал Брейдо.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
Кирилл Брейдо
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