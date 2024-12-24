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  • Губерниев о Вяльбе: «Мне горько видеть, как симпатичная Лена в розовой шапочке и с милой улыбкой превратилась в грозу Лондона из дешевого шапито»
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Губерниев о Вяльбе: «Мне горько видеть, как симпатичная Лена в розовой шапочке и с милой улыбкой превратилась в грозу Лондона из дешевого шапито»

Дмитрий Губерниев объяснил, почему перестал симпатизировать Елене Вяльбе.

– Елена Валерьевна почему-то решила, что она может заниматься всем и сразу. Ну и плюс ко всему, как человек, склонный к раболепию, она решила обращать на себя внимание начальства очень нетрадиционными способами. Хотя ее дело – развивать лыжный спорт в стране.

Думаю, именно по этой причине ее вывели из исполкома Олимпийского комитета России (ОКР). Обратим внимание, что там не оказалось всех, кто препятствовал участию наших спортсменов в Париже-2024. Это веление сегодняшнего дня – послушайте Путина, послушайте Пескова, все совершенно очевидно.

Не мое дело решать, кто может руководить федерациями. А вот советовать я могу (Губерниев ранее стал советником министра спорта России – Спортс’’). Теперь даже официально. Думаю, сейчас просто не нашли подходящую кандидатуру. Но, с моей точки зрения, с Вяльбе мы не вернемся. И все это понимают.

Она, безусловно, сильная фигура. Была. И оставалась бы, если бы занималась своим делом. Но иногда у людей дурь берет верх над разумом. Президент федерации должен развивать спорт в стране, а не разбрасывать бомбы. И потом дешево отмазываться. 

– Дегтярев не так давно вручил ей орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

– Орден был за Олимпийские игры. Там сборная поработала здорово. Надо быть честным – собрана хорошая команда тренеров. Я вообще очень симпатизировал Вяльбе, когда она выступала, всегда за нее болел. Но мне горько видеть, как симпатичная Лена в розовой шапочке и с милой улыбкой превратилась в грозу Лондона из дешевого шапито, – сказал комментатор Губерниев в интервью Спортсу’’.

Губерниев теперь советник министра спорта. Мы спросили у него, что это означает

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
лыжные гонки
logoЕлена Вяльбе
logoДмитрий Губерниев
ФЛГР
ОКР
logoВладимир Путин
Политика
logoОлимпийская сборная России
logoОлимпиада-2024
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