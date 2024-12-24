Кандидат на пост спортдиректора «Спартака» Кагигао покинул «Галатасарай» и готовится к работе в российском клубе (Бурхан Джан Терзи)
Фрэнсис Кагигао стал ближе к «Спартаку».
Специализирующийся на «Галатасарае» инсайдер Бурхан Джан Терзи сообщил, что специалист, занимавший пост главы отдела международных отношений и скаутинга в стамбульском клубе, ушел в отставку и готовится к работе в российском клубе.
Metaratings отмечает, что Кагигао планирует взять в «Спартак» несколько помощников, хотя все будет зависеть от их желания. Также Фрэнсис примет решение насчет будущего Жоакима Пинту, руководителя селекционного департамента московского клуба, после работы с ним.
Как «Спартаку» выбрать нового спортдиректора? Колонка Антона Евменова
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Бурхана Джана Терзи
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