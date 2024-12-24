Кандидат на пост спортдиректора «Спартака» Кагигао покинул «Галатасарай» и готовится к работе в российском клубе (Бурхан Джан Терзи)

Фрэнсис Кагигао стал ближе к «Спартаку».

Специализирующийся на «Галатасарае » инсайдер Бурхан Джан Терзи сообщил, что специалист, занимавший пост главы отдела международных отношений и скаутинга в стамбульском клубе, ушел в отставку и готовится к работе в российском клубе.

Metaratings отмечает , что Кагигао планирует взять в «Спартак» несколько помощников, хотя все будет зависеть от их желания. Также Фрэнсис примет решение насчет будущего Жоакима Пинту, руководителя селекционного департамента московского клуба, после работы с ним.

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