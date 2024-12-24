Отец Неймара о переходе в «ПСЖ»: «Он ушел, потому что не хотел занимать место Месси и становиться главной звездой клуба. Я хотел, чтобы мой сын остался в «Барсе»

Неймар-старший назвал причину ухода сына из «Барселоны» в «ПСЖ».

«Переход в «ПСЖ » был его решением, он сам решил сменить клуб. В то время у нас была очень сложная ситуация в «Барсе», потому что мы не знали, чего хочет спортивное руководство. Казалось, что клуб хочет, чтобы он занял место Месси, а Неймар этого не хотел.

Он решил уйти, перейти в другое место. Я хотел, чтобы мой сын остался в «Барсе». До последних дней мы пытались удержать его от ухода. Но он ушел, потому что не хотел занимать место Месси и становиться главной звездой «Барселоны», – сказал отец Неймара в подкасте Jota Jota Podcast.