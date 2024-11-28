«Спартак» обратился в ЭСК из-за неназначенных пенальти на Мартинсе и Маркиньосе в матче с «Ростовом» в Кубке России
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Ростовом».
В ответной игре 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России красно-белые уступили со счетом 1:2. «Спартак» продолжит выступление в Пути регионов.
На 48-й минуте матча Маркиньос хотел замкнуть передачу Даниила Денисова, но не смог пробить из-за столкновения с хавбеком «Ростова» Константином Кучаевым – мяч попал в пятку форварду «Спартака» и перелетел ворота. Главный арбитр матча Сергей Карасев не назначил пенальти, ВАР также не стал вмешиваться в эпизод.
Также Карасев не стал назначать 11-метровый за фол на Кристофере Мартинсе Перейре.
«Направили обращение в ЭСК по двум эпизодам матча с «Ростовом»: неназначенные пенальти на Маркиньосе и Мартинсе», – сообщили в пресс-службе «Спартака».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: пресс-служба «Спартака»
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