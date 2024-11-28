Чалов забил РФШ в ЛЕ – это 1-й гол россиянина в еврокубках за ПАОК. У экс-форварда ЦСКА 2+2 в 20 матчах за греческий клуб

Федор Чалов забил РФШ в матче Лиги Европы.

ПАОК в гостях играет с латвийским клубом (2:0, второй тайм) в 5-м туре соревнования. Нападающий отличился на 59-й минуте матча.

Это 1-й гол россиянина за новый клуб в еврокубках.

Кроме того, у Чалова 2-е результативное действие подряд: ранее он сделал ассист на победный гол в матче с «Астерасом» (2:1) в рамках чемпионата Греции.

Экс-нападающий ЦСКА забил два гола и отдал две результативные передачи в 19 матчах за ПАОК.

Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь .