Чалов забил РФШ в ЛЕ – это 1-й гол россиянина в еврокубках за ПАОК. У экс-форварда ЦСКА 2+2 в 20 матчах за греческий клуб
Федор Чалов забил РФШ в матче Лиги Европы.
ПАОК в гостях играет с латвийским клубом (2:0, второй тайм) в 5-м туре соревнования. Нападающий отличился на 59-й минуте матча.
Это 1-й гол россиянина за новый клуб в еврокубках.
Кроме того, у Чалова 2-е результативное действие подряд: ранее он сделал ассист на победный гол в матче с «Астерасом» (2:1) в рамках чемпионата Греции.
Экс-нападающий ЦСКА забил два гола и отдал две результативные передачи в 19 матчах за ПАОК.
Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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