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Глава РПЛ Алаев о коррупции в судействе: «Ущерб нанесен клубам, все просят разобраться. Если факты подтвердятся, «Крылья» и все лица должны понести наказание – никакой терпимости»

Глава Мир РПЛ подвел итоги собрания по вопросу возможной коррупции в судействе.

Во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

Сегодня заявления Федорищева обсуждались на общем собрании клубов РПЛ. После него лига сделала заявление: «Направили письмо главе Самарской области с просьбой предоставить информацию, важно подкреплять утверждения доказательствами. Клубы за честный футбол».

«Громкое заявление, резонансное от губернатора Самарской области. Все видели, какой эффект произвело. Поэтому мы решили собрать клубы, обсудить ситуацию.

Все клубы, кроме «Крыльев», принимали участие. Самарский клуб предупредил, что не примет участие. Но представитель губернатора Джабраилов присутствовал. Он донес какие-то посылы от губернатора.

Единогласно все клубы поддержали предложенный текст. Мы уже направили обращение от лица клубов РПЛ в адрес Вячеслава Андреевича. Мы подчеркнули, что готовы оказать содействие. Но главное – что мы настаиваем на тщательном расследовании с участием представителей РПЛ.

Я готов лично, если губернатор готов принять, вылететь хоть сегодня. Ущерб нанесен клубам, мы не можем оставить это просто так. Все 16 клубов просят нас разобраться. Я призываю не оставить факты без действия. Мы хотим быть частью процесса и понимать, что происходит.

Я вижу, что губернатор заявляет, что некие люди обращаются к нему, требуя деньги, чтобы расплатиться за судейство. Это факт, о котором говорит губернатор.

Не знаю, что происходило два месяца, но мы хотим знать факты. Если они подтвердятся, то все лица и клуб «Крылья Советов» должны понести наказание. Если будет участие и других клубов, то самое строгое наказание. Никакой терпимости. Вы представляете, какой удар нанесен клубам.

Я готов лично вылететь. Наше дело – разобраться в ситуации», – сказал Александр Алаев.

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳

«А еще эти премии...» Созвали экстренную встречу в РПЛ, обращение в органы было: самарское дело о коррупции шумит

К чему приведет заявление о взятках российским судьям? Разбор

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoКрылья Советов
Вячеслав Федорищев
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoОрганизация РПЛ
logoАлександр Алаев
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoСпартак
logoДинамо Москва
logoКраснодар
logoЗенит
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