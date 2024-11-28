«Сибирь» о секс-скандале с тренером в «Сибирских Снайперах»: «Получено уведомление о подаче заявления в правоохранительные органы. Клуб окажет полное содействие»
Ранее стало известно, что специалист клуба Olimpbet МХЛ по ОФП Вадим Берестов отправлял хоккеисту свои интимные фотографии и приглашал его к себе в номер.
«Клубом получено уведомление о подаче заявления на сотрудника молодежной команды «Сибирские Снайперы» в правоохранительные органы Новосибирска.
После получения данной информации сотрудник был временно отстранен от работы.
Клуб окажет правоохранительным органам полное содействие в установлении всех обстоятельств ситуации», – заявили в пресс-службе «Сибири».
Отстраненный из-за секс-скандала тренер «Сибирских Снайперов» Берестов: «У всего есть две стороны. Переживаю, что моя семья может пострадать из-за этой ситуации»
Депутат Свищев о секс-скандале с тренером в «Сибирских Снайперах»: «Судить по всей строгости закона. Нужно выяснить, как этот человек попал в клуб, кто его нанял. Призываю не молчать»
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