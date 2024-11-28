«Насрать. Забудьте». Головин о том, что украинец Трубин из «Бенфики» не пожал ему руку
Александр Головин высказался об инциденте с Анатолием Трубиным перед матчем ЛЧ.
Украинский вратарь «Бенфики» отказался пожимать руку полузащитнику «Монако» перед матчем Лиги чемпионов (3:2).
«Вообще все равно на вчерашнюю ситуацию, неинтересно, насрать. Забудьте», – сказал Головин на своем прямом эфире.
На 13-й минуте встречи россиянин отметился результативной передачей на форварда Элисса Бен-Сегира.
Отец украинского вратаря Трубина о решении сына не пожимать руку Головину: «Глупость. Вечером с ним поговорю!»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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