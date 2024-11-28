«Мбаппе уже нельзя назвать футболистом, его тело больше не хочет играть в футбол. Килиану нужно объяснить, что с ним происходит». Журналист Риоло о форварде «Реала»

Журналист Даниэль Риоло резко прокомментировал нынешнее состояние Килиана Мбаппе.

«Реал » на выезде проиграл «Ливерпулю» (0:2) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов . Мбаппе не реализовал пенальти во втором тайме при счете 0:1.

«Помимо нереализованного пенальти, было видно, что этот парень полностью потерян, в его голове бардак, даже то, как он пробил пенальти – это ужасно.

Сейчас он в настолько плохом состоянии, что его уже нельзя назвать футболистом. На поле он ничего не делает, ничего не добивается, он даже не может бегать или двигаться. Он на самом дне.

Можете ли вы вспомнить игрока, который так исчезал с поля, был настолько подавлен психологически, что не мог двигаться. С Евро и до сегодняшнего дня его состояние только ухудшается, и кажется, что его тело больше не хочет [играть в футбол].

Когда был пенальти, его тело как будто говорило: «Нужно идти, но я не уверен, что все пройдет хорошо». У меня складывается впечатление, что он хочет, чтобы все наладилось, но его тело не справляется – все кончено, огонь погас.

Он в плохом состоянии, такое случалось и с другими спортсменами. Были игроки, которые проходили через тяжелые периоды, но в его случае кажется, что занавес опущен, что ничего больше нет.

Его семье и близким стоит посоветовать ему что-то сделать – поговорить, открыться, чтобы сбросить то, что у него на сердце и что его блокирует. Когда я смотрю, как он бежит, как двигается его тело, это выглядит болезненно. Он сам себе на уме.

Ему стоит объяснить, почему он себя плохо чувствует, что с ним происходит. Если он что-то скрывает, пусть расскажет, может быть, люди поймут его, и что-то изменится», – сказал журналист RMC Sport.

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