  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Мбаппе уже нельзя назвать футболистом, его тело больше не хочет играть в футбол. Килиану нужно объяснить, что с ним происходит». Журналист Риоло о форварде «Реала»
55

«Мбаппе уже нельзя назвать футболистом, его тело больше не хочет играть в футбол. Килиану нужно объяснить, что с ним происходит». Журналист Риоло о форварде «Реала»

Журналист Даниэль Риоло резко прокомментировал нынешнее состояние Килиана Мбаппе.

«Реал» на выезде проиграл «Ливерпулю» (0:2) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Мбаппе не реализовал пенальти во втором тайме при счете 0:1.

«Помимо нереализованного пенальти, было видно, что этот парень полностью потерян, в его голове бардак, даже то, как он пробил пенальти – это ужасно.

Сейчас он в настолько плохом состоянии, что его уже нельзя назвать футболистом. На поле он ничего не делает, ничего не добивается, он даже не может бегать или двигаться. Он на самом дне.

Можете ли вы вспомнить игрока, который так исчезал с поля, был настолько подавлен психологически, что не мог двигаться. С Евро и до сегодняшнего дня его состояние только ухудшается, и кажется, что его тело больше не хочет [играть в футбол].

Когда был пенальти, его тело как будто говорило: «Нужно идти, но я не уверен, что все пройдет хорошо». У меня складывается впечатление, что он хочет, чтобы все наладилось, но его тело не справляется – все кончено, огонь погас.

Он в плохом состоянии, такое случалось и с другими спортсменами. Были игроки, которые проходили через тяжелые периоды, но в его случае кажется, что занавес опущен, что ничего больше нет.

Его семье и близким стоит посоветовать ему что-то сделать – поговорить, открыться, чтобы сбросить то, что у него на сердце и что его блокирует. Когда я смотрю, как он бежит, как двигается его тело, это выглядит болезненно. Он сам себе на уме.

Ему стоит объяснить, почему он себя плохо чувствует, что с ним происходит. Если он что-то скрывает, пусть расскажет, может быть, люди поймут его, и что-то изменится», – сказал журналист RMC Sport.

«Ливерпуль» убрал «Реал»! Мбаппе провалился, а у Слота сияли даже дублеры

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
logoРеал Мадрид
logoКилиан Мбаппе
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
Даниэль Риоло
logoСборная Франции по футболу
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Куртуа о 0:2: «Ливерпуль» – одна из лучших команд Европы сейчас. «Реалу» не хватает травмированных, но мы никогда не используем это в качестве оправдания»
1443 минуты назад
Беллингем о 0:2 от «Ливерпуля»: «Они контролировали игру с первой минуты. Плохой результат против команды, показывающей лучший футбол в Европе» 
68сегодня, 06:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Актуальные вакансии Спортса’’ теперь есть не только на сайте – подписывайтесь на телеграм-канал!
5 минут назадВакансия
«Зенит» одержал 20 побед в 25 матчах сезона и побил рекорд клуба. Прежний был у Спаллетти в 2010-м и у Семака в сезоне-2022/23 – 20 в 27 играх
16 минут назад
«Ростов» выложил фото билборда с надписью «Спартак» – в Пути регионов» после победы в 1/4 Кубка. Позднее пост удалили
1222 минуты назадФото
У президента «Урала» Иванова обнаружен рак. Бюджет клуба урезали с 2,9 млрд рублей до 1,39 млрд после вылета из РПЛ (Иван Карпов)
1524 минуты назад
Куртуа о 0:2: «Ливерпуль» – одна из лучших команд Европы сейчас. «Реалу» не хватает травмированных, но мы никогда не используем это в качестве оправдания»
1443 минуты назад
Лига Европы. «МЮ» примет «Буде-Глимт», «Тоттенхэм» против «Ромы», ПАОК Чалова и Оздоева в гостях у РФШ
1345 минут назад
Лига конференций. «Челси» в гостях у «Хайденхайма», «Динамо» Минск сыграет с «Копенгагеном», «Фиорентина» примет «Пафос»
1сегодня, 07:55
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. «Локомотив» сыграет с «Динамо»
846сегодня, 07:50
Гонду о Петербурге: «Очень чистый, ухоженный. Видно, что за ним следят. В России понравились супы – особенно борщ» 
47сегодня, 07:30
«Реал» брал ЛЧ-2000 в этой форме? Игра про ретро-легенд!
сегодня, 07:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Гонду о языках: «Хочу сначала довести английский до приличного уровня – в «Зените» многие на нем говорят. После – заняться русским, чтобы еще комфортнее чувствовать себя в быту» 
9сегодня, 07:57
«Манчестер Юнайтед» – «Буде-Глимт». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
1сегодня, 07:42
Шалимов о том, что Станкович разбил скамейку в матче с «Ростовом»: «Тренеры, понимая, что результат непринципиален, поведением показывают, что это важно… На самом деле это не так»
18сегодня, 07:17
«Хайденхайм» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
3сегодня, 07:00
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» в гостях у «Аль-Фатеха», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Дамаком» в пятницу
сегодня, 06:50
«Локомотив» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
8сегодня, 06:20
Биджиев о победе над «Сочи» по пенальти: «Махачкала» должна была раньше решать исход. Замахнуться на Кубок России? Пока загадывать не будем» 
1сегодня, 05:52
Зарема Салихова: «Все привыкли хвалить Барко и Угальде, а об игре Мартинса молчат. Он один из лучших в «Спартаке» в атаке»
13сегодня, 05:39
Артига о поражении «Химок» от «Урала» по пенальти: «Руденко мог решать исход. После удаления вратаря все уже стало не так, как нужно» 
сегодня, 04:55
Шахин о 3:0 с «Динамо» Загреб: «Боруссии» пришлось нелегко против крепкой команды, оборонявшейся низким блоком» 
1сегодня, 04:25