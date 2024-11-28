КХЛ о скандале в «Сибирских Снайперах»: «На сотрудника команды подано заявление в правоохранительные органы, он отстранен. Лига готова оказать поддержку «Сибири»

В КХЛ отреагировали на ситуацию в «Сибирских Снайперах».

Ранее появилась информация о том, что в клубе Olimpbet МХЛ произошел секс-скандал с участием тренера.

«Лига находится в контакте с хоккейным клубом «Сибирь» по ситуации в молодежной команде «Сибирские снайперы ».

На данный момент клуб уведомил лигу, что на сотрудника команды подано заявление в правоохранительные органы г. Новосибирска, и он временно отстранен от работы.

КХЛ следит за ситуацией и готова оказать необходимую поддержку ХК «Сибирь », – говорится в сообщении пресс-службы Фонбет Чемпионата КХЛ.

Тренер «Сибирских Снайперов» Берестов отправлял игроку свои интимные фото, приглашал его в номер. Специалист отстранен от команды