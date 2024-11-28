КХЛ о скандале в «Сибирских Снайперах»: «На сотрудника команды подано заявление в правоохранительные органы, он отстранен. Лига готова оказать поддержку «Сибири»
В КХЛ отреагировали на ситуацию в «Сибирских Снайперах».
Ранее появилась информация о том, что в клубе Olimpbet МХЛ произошел секс-скандал с участием тренера.
«Лига находится в контакте с хоккейным клубом «Сибирь» по ситуации в молодежной команде «Сибирские снайперы».
На данный момент клуб уведомил лигу, что на сотрудника команды подано заявление в правоохранительные органы г. Новосибирска, и он временно отстранен от работы.
КХЛ следит за ситуацией и готова оказать необходимую поддержку ХК «Сибирь», – говорится в сообщении пресс-службы Фонбет Чемпионата КХЛ.
Тренер «Сибирских Снайперов» Берестов отправлял игроку свои интимные фото, приглашал его в номер. Специалист отстранен от команды
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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