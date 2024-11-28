Тренер «Сибирских Снайперов» Берестов отправлял игроку свои интимные фото, приглашал его в номер. Специалист отстранен от команды

В «Сибирских Снайперах» произошел секс-скандал с участием тренера.

Ранее Алексей Шевченко рассказал о секс-скандале в одном из клубов Olimpbet МХЛ .

Как сообщает «Вечерняя Казань» со ссылкой на телеграм-канал Hockeymans, тренера «Сибирских Снайперов » обвиняют в сексуальных домогательствах до игроков.

Утверждается, что тренер по ОФП Вадим Берестов, приглашавший в номер несовершеннолетнего игрока, ранее отправлял хоккеисту свои интимные фотографии.

По информации «Спорт-Экспресса», Берестова подозревают в некорректных действиях в отношении двух игроков.

На 29 ноября у молодежной команды «Сибири» запланирован матч МХЛ в Екатеринбурге с «Авто». Берестов после случившегося был отстранен от работы и отправлен в Новосибирск.