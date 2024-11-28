РФС договорился с губернатором Федорищевым о совместной работе по делу о коррупции в судействе. Материалы для расследования переданы правоохранительным органам
Во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе». По его словам, около десяти клубов так или иначе участвуют в коррупции в футбольном судейском корпусе.
«Руководство РФС сегодня провело рабочую встречу с главой Самарского региона Вячеславом Федорищевым, в ходе которой договорились о совместной работе с органами федеральной и региональной власти по противодействию коррупции в профессиональной клубном футболе.
Все необходимые для расследования материалы уже переданы правоохранительным органам», – сообщил источник в РФС.
Глава РПЛ Алаев о возможной коррупции в судействе: «Попросили Федорищева создать совместную группу для расследования. Ждем ответа – сегодня решим, надеюсь»
Глава Самарской области о коррупции: «Судейский корпус в большинстве – порядочные люди, но метастазы остались. Взаимодействуем с РФС, в «Крыльях» будут изменения»
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