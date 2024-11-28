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  • «Реал», «Ман Сити», «Интер», «Байер» – среди финалистов на звание клуба года от Globe Soccer Awards. Роналду поборется за приз игроку года на Ближнем Востоке, также названы номинанты на лучшего тренера
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«Реал», «Ман Сити», «Интер», «Байер» – среди финалистов на звание клуба года от Globe Soccer Awards. Роналду поборется за приз игроку года на Ближнем Востоке, также названы номинанты на лучшего тренера

Названы финалисты в борьбе за приз лучшему клубу года от Globe Soccer Awards.

На награду претендуют: «Реал», «Манчестер Сити», «Интер», «Байер», «Аталанта», «Аль-Ахли», «Атлетико Минейро», «Ботафого», «Олимпиакос» и «Спортинг».

В прошлый раз обладателем премии стал «Манчестер Сити».

В финал номинации на приз лучшему тренеру вышли: Хаби Алонсо («Байер»), Карло Анчелотти («Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер»).

Криштиану Роналду поборется за награду лучшему футболисту года на Ближнем Востоке. Конкуренцию ему составят Рияд Марез («Аль-Ахли»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хилаль»), Салем Аль-Досари («Аль-Хилаль») и Суфьян Раими («Аль-Айн»).

Лучшим клубом Ближнего Востока могут стать: «Аль-Ахли», «Аль-Хилаль», «Аль-Наср» (все – Саудовская Аравия) и «Аль-Айн» (ОАЭ).

Вручение призов состоится 27 декабря в Дубае.

Винисиус, Месси, Роналду, Холанд, Ямаль, Мбаппе – финалисты премии игроку года от Globe Soccer Awards. Также названы претенденты на звание лучшего хавбека, форварда и молодого игрока

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Globe Soccer Awards
logoРияд Марез
logoМанчестер Сити
logoСалем Аль-Досари
logoАталанта
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoАтлетико Минейро
logoИнтер
logoАль-Айн
logoСпортинг
logoДжан Пьеро Гасперини
logoБайер
logoСимоне Индзаги
logoХаби Алонсо
logoАль-Ахли Джидда
logoБотафого
logoПеп Гвардиола
logoАрсенал
logoЛуис де ла Фуэнте
logoОлимпиакос
logoСборная Испании по футболу
logoКриштиану Роналду
Суфьян Раими
logoМикель Артета
logoСергей Милинкович-Савич
logoАль-Хилаль
logoвысшая лига Португалия
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoбундеслига Германия
logoвысшая лига Греция
logoсерия А Италия
logoвысшая лига Бразилия
logoСборная Португалии по футболу
Globe Soccer Awards
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