Названы финалисты в борьбе за приз лучшему клубу года от Globe Soccer Awards.

На награду претендуют: «Реал », «Манчестер Сити», «Интер», «Байер », «Аталанта», «Аль-Ахли», «Атлетико Минейро», «Ботафого», «Олимпиакос » и «Спортинг».

В прошлый раз обладателем премии стал «Манчестер Сити».

В финал номинации на приз лучшему тренеру вышли : Хаби Алонсо («Байер»), Карло Анчелотти («Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер»).

Криштиану Роналду поборется за награду лучшему футболисту года на Ближнем Востоке. Конкуренцию ему составят Рияд Марез («Аль-Ахли»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хилаль»), Салем Аль-Досари («Аль-Хилаль») и Суфьян Раими («Аль-Айн»).

Лучшим клубом Ближнего Востока могут стать : «Аль-Ахли», «Аль-Хилаль», «Аль-Наср» (все – Саудовская Аравия) и «Аль-Айн» (ОАЭ).

Вручение призов состоится 27 декабря в Дубае.

Винисиус, Месси, Роналду, Холанд, Ямаль, Мбаппе – финалисты премии игроку года от Globe Soccer Awards. Также названы претенденты на звание лучшего хавбека, форварда и молодого игрока