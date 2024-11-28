Швентек о положительном допинг-тесте: «На меня наложена символическая дисквалификация в один месяц: 22 дня позади, осталось еще восемь»

Ига Швентек раскрыла подробности допингового дела.

В ее пробе обнаружили триметазидина, но она доказала, что запрещенное вещество попало в ее организм с загрязненным мелатонином.

«Я хочу поговорить с вами на очень сложную тему, о которой не могла рассказывать последние два с половиной месяца, но наконец могу. Я надеюсь объяснить как можно больше в этом видео, потому что хочу быть откровенной и хочу, чтобы вы поняли, что произошло со мной за последнее время.

12 сентября я узнала, что допинг-проба, взятая 12 августа, то есть до турнира в Цинциннати, оказалась положительной. И для меня это был огромный удар. Я была в шоке, и эта ситуация меня очень встревожила. Потому что сначала я просто не понимала, как это произошло и как это вещество туда попало. Оказалось, что в пробе была обнаружена наименьшая в истории концентрация триметазидина. Я впервые в жизни услышала об этом веществе и, кажется, даже не подозревала о его существовании. Ни я, ни люди в моем окружении никогда с ним не сталкивались. Поэтому меня не покидало ощущение несправедливости, и первые недели были очень сумбурными. Но мы сразу же отреагировали и начали сотрудничать с ITIA.

Обнаруженная очень низкая концентрация наводила на мысль и делала почти очевидным то, что причина в загрязнении препарата или добавки, поэтому мы отдали на исследование все препараты и добавки, которые я принимала. Выяснилось, что мелатонин, который я принимала уже давно, точнее партия, которая была у меня с собой перед Цинциннати, оказалась загрязнена на производстве.

Для нас это был огромный шок, но, с другой стороны, это многое объяснило, потому что в таких ситуациях самое важное – найти источник. Когда он был найден, мы должны были доказать, что этот препарат действительно был загрязнен. Мелатонин – это препарат, который я принимаю из-за путешествий, джетлага и стресса, связанного с моей работой. Без него я иногда не смогла заснуть.

Когда мы нашли источник загрязнения, все равно нужно было время, чтобы закончить дело. Меня отстранили с 12 сентября, поэтому я не могла играть в Азии и защищать рейтинг. Понятно, что это следствие всей ситуации, но, конечно, не самое важное, потому что самым важным для меня было доказать свою невиновность.

Теперь дело подходит к концу, на меня наложено символическое отстранение в один месяц: 22 дня позади, осталось еще восемь. Я смогу начать следующий сезон с чистого листа и сосредоточиться на том, чем занималась всегда, – на игре в теннис.

Эта ситуация самая сложная в моей жизни, но она многому меня научила. Когда я вернулась, сыграла итоговый турнир, Кубок Билли Джин Кинг, это невероятно зарядило меня позитивом и помогло снова получать удовольствие от игры. Но это дело останется со мной на всю жизнь и оно отняло много сил. Возвращение к тренировкам после всей этой ситуации почти разбило мне сердце. Было много слез, много бессонных ночей. Хуже всего была неопределенность. Я не знала, что будет дальше с моей карьерой, не знала, чем закончится эта ситуация и разрешат ли мне играть в теннис.

Я благодарна семье и команде. Они оставались со мной, несмотря ни на что. С самого начала этой ситуации они объединились, чтобы мне помочь, найти источник, и за это я всегда буду безмерно благодарна.

Признаюсь, эта ситуация сильно меня задела, потому что всю свою жизнь я хотела построить карьеру, которая стала бы примером для следующего поколения, которая была бы честной, которая показала бы, что я всегда была честна и придерживалась всех тех ценностей, которыми должен обладать спортсмен высокого уровня. И у меня есть ощущение, что эта ситуация может повредить тому имиджу, который я создавала все эти годы.

Надеюсь, что вы, ребята, поймете, что произошло, поймете, что произошедшее от меня не зависело. Я ничего не могла сделать, чтобы предотвратить эту неприятную ситуацию. Надеюсь, вы останетесь со мной и будете меня поддерживать, потому что для меня это очень важно. Не знаю, нашла бы я в себе силы двигаться вперед и бороться в трудные моменты, если бы у меня не было поддержки болельщиков. Сейчас я прошла самый важный бой в жизни и надеюсь, что вы останетесь со мной и продолжите меня поддерживать».

Швентек попалась на допинге – том же, что и Валиева. Но получила бан всего на месяц