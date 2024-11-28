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Кукуян не дал вторую желтую Ньямси за удар по лицу Тюкавину в матче «Локо» и «Динамо»

Судьи не удалили игрока «Локомотива» в матче с «Динамо».

Команды проводят встречу в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, второй тайм). 

На 70-й минуте Жерзино Ньямси, у которого уже была желтая карточка, ударил Константина Тюкавина рукой по лицу, когда к ним летел мяч. Главный арбитр Павел Кукуян не зафиксировал фол со стороны защитника железнодорожников. 

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoсудьи
logoЖерзино Ньямси
logoКонстантин Тюкавин
logoПавел Кукуян
logoФОНБЕТ Кубок России
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