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Петросян, Акатьева, Муравьева, Дикиджи, Самсонов, Кондратюк, Семененко, Мишина и Галлямов выступят на чемпионате России в Омске

Назван предварительный состав участников чемпионата России по фигурному катанию.

Соревнования пройдут с 19 по 22 декабря в Омске.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Иван Попов, Даниил Постарнаков, Егор Рухин, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Михаил Терновский, Николай Угожаев, Григорий Федоров.

Женщины: Мария Агаева, Софья Акатьева, Екатерина Анисимова, Яна Битюшкова, Софья Важнова, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Елизавета Куликова, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Дарья Третьякова, Анна Фролова, Людмила Фурсова, Софья Чаплыгина, Вероника Яметова.

Пары: Дарья Андреева – Александр Акимов, Алиса Блинникова – Алексей Карпов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова – Илья Миронов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.

Танцы на льду: Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Анна Коломенская – Артем Фролов, Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Александра Степанова – Иван Букин, Софья Тютюнина – Матвей Грачев, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Софья Шевченко – Андрей Ежлов, Елизавета Шичина – Павел Дрозд, Анна Щербакова – Егор Гончаров.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ФФККР
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Даниил Постарнаков
Егор Рухин
logoДмитрий Алиев
Роман Савосин
Михаил Терновский
logoДаниил Самсонов
Николай Угожаев
Иван Попов
logoАндрей Мозалев
logoМатвей Ветлугин
logoАртур Даниелян
Григорий Федоров
logoГлеб Лутфуллин
logoМарк Кондратюк
logoВладислав Дикиджи
logoЕвгений Семененко
logoМакар Игнатов
Людмила Фурсова
logoСофья Акатьева
Яна Битюшкова
Дарья Садкова
Ксения Гущина
Софья Чаплыгина
logoАделия Петросян
Анна Фролова
logoЕлизавета Куликова
Алина Горбачева
Екатерина Анисимова
Камилла Нелюбова
Дарья Третьякова
Мария Агаева
Софья Важнова
logoСофья Муравьева
logoКсения Синицына
Вероника Яметова
Алексей Карпов
logoДмитрий Козловский
Артем Грицаенко
Алиса Блинникова
logoАнастасия Мишина
Дарья Андреева
Александр Акимов
logoЯсмина Кадырова
Илья Миронов
Елизавета Осокина
logoНаталья Хабибуллина
logoАлександра Бойкова
logoАнастасия Мухортова
logoАлександр Галлямов
logoИлья Княжук
logoДмитрий Евгеньев
logoИван Букин
logoЕгор Базин
Матвей Грачев
Егор Гончаров
logoЕлизавета Худайбердиева
Софья Шевченко
Евгений Устенко
Софья Леонтьева
logoИрина Хавронина
Дмитрий Студеникин
logoАлександра Степанова
Анна Щербакова (танцы)
Елизавета Шичина
logoДевид Нарижный
logoВасилиса Кагановская
logoЕлизавета Пасечник
Екатерина Миронова
logoМаксим Некрасов
logoПавел Дрозд
Екатерина Рыбакова
Тимур Бабаев-Смирнов
logoДарио Чиризано
Милана Кузьмина
logoСофья Тютюнина
Андрей Ежлов
Анна Коломенская
Иван Махноносов
Даниил Горелкин
Варвара Жданова
Артем Фролов
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