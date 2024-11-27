Лига конференций. «Истанбул» примет «Петрокуб», «Челси», «Фиорентина», «Астана» и минское «Динамо» проведут свои матчи в четверг
«Истанбул» примет «Петрокуб» в первом матче 4-го тура Лиги конференций УЕФА.
Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 6 матчей.
В четверг «Астана» будет противостоять «Витории Гимараэш», «Челси» сыграет с «Хайденхаймом» на выезде, «Фиорентина» примет «Пафос», минское «Динамо» – «Копенгаген».
Лига конференций
4-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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