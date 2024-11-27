Лига конференций. «Истанбул» примет «Петрокуб», «Челси», «Фиорентина», «Астана» и минское «Динамо» проведут свои матчи в четверг

«Истанбул» примет «Петрокуб» в первом матче 4-го тура Лиги конференций УЕФА.

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 6 матчей.

В четверг «Астана » будет противостоять «Витории Гимараэш », «Челси » сыграет с «Хайденхаймом » на выезде, «Фиорентина » примет «Пафос », минское «Динамо » – «Копенгаген ».

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4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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