«Челси» идет первым в Лиге конференций после 4 туров. «Фиорентина» – 6-я, «Бетис» – 22-й, «Астана» – 23-я, «Динамо» Минск – 35-е
«Челси» сохранил первую строчку в Лиге конференций после 4-го тура общего этапа.
Команда под руководством Энцо Марески обыграла «Хайденхайм» (2:0) и с 12 очками лидирует в турнире.
Столько же баллов набрала «Легия», по 10 очков заработали «Ягеллония», «Рапид» Вена, «Витория Гимараэш». Также в первую восьмерку входят «Фиорентина», «Олимпия» и «Лугано» с 9 очками.
«Бетис» занимает 22-е место, «Астана» – 23-е, «Динамо» Минск – 35-е.
В 1/8 финала напрямую выходят первые 8 команд. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в стыковых матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт УЕФА
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