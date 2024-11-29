«Челси» идет первым в Лиге конференций после 4 туров. «Фиорентина» – 6-я, «Бетис» – 22-й, «Астана» – 23-я, «Динамо» Минск – 35-е

«Челси» сохранил первую строчку в Лиге конференций после 4-го тура общего этапа.

Команда под руководством Энцо Марески обыграла «Хайденхайм» (2:0) и с 12 очками лидирует в турнире.

Столько же баллов набрала «Легия», по 10 очков заработали «Ягеллония », «Рапид » Вена, «Витория Гимараэш ». Также в первую восьмерку входят «Фиорентина », «Олимпия» и «Лугано» с 9 очками.

«Бетис» занимает 22-е место, «Астана» – 23-е, «Динамо» Минск – 35-е.

В 1/8 финала напрямую выходят первые 8 команд. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в стыковых матчах.

Таблица Лиги конференций