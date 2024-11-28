У «Динамо» Киев 5 поражений подряд в ЛЕ, общий счет – 1:12. Команда не побеждает 17 матчей кряду на групповом/общем этапе еврокубков

Киевское «Динамо» потерпело 5 поражений подряд в Лиге Европы.

Команда Александра Шовковского уступила «Виктории » Пльзень со счетом 1:2.

Таким образом, киевское «Динамо » проиграло 5 матчей подряд в Лиге Европы. Сегодня киевляне забили впервые за эти матчи.

Кроме того, бело-синие не побеждают 17 матчей подряд на групповом/общем этапе еврокубков.

В последний раз «Динамо» обыгрывало «Ференцварош» (1:0) в Лиге чемпионов в 2020 году.