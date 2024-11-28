У «Динамо» Киев 5 поражений подряд в ЛЕ, общий счет – 1:12. Команда не побеждает 17 матчей кряду на групповом/общем этапе еврокубков
Киевское «Динамо» потерпело 5 поражений подряд в Лиге Европы.
Команда Александра Шовковского уступила «Виктории» Пльзень со счетом 1:2.
Таким образом, киевское «Динамо» проиграло 5 матчей подряд в Лиге Европы. Сегодня киевляне забили впервые за эти матчи.
Кроме того, бело-синие не побеждают 17 матчей подряд на групповом/общем этапе еврокубков.
В последний раз «Динамо» обыгрывало «Ференцварош» (1:0) в Лиге чемпионов в 2020 году.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости