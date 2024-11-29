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  • «Лацио», «Атлетик» и «Айнтрахт» лидируют в ЛЕ после 5 туров c 13 очками. «Тоттенхэм» – 9-й, «МЮ» – 12-й, «Рома» – 21-я, «Порту» – 23-й, киевское «Динамо» – последнее
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«Лацио», «Атлетик» и «Айнтрахт» лидируют в ЛЕ после 5 туров c 13 очками. «Тоттенхэм» – 9-й, «МЮ» – 12-й, «Рома» – 21-я, «Порту» – 23-й, киевское «Динамо» – последнее

«Лацио» лидирует в таблице Лиги Европы после 5 туров.

Сегодня состоялись матчи 5-го тура общего этапа турнира. Римский клуб сыграл вничью с «Лудогорцем» (0:0) и сохранил первое место, на его счету 13 очков. Такое же количество баллов набрали «Атлетик» и «Айнтрахт», они занимают 2-ю и 3-ю строчки соответственно. 

Места в первой восьмерке также занимают «Галатасарай», «Андерлехт» (по 11 очков), «Аякс», «Лион» и «Рейнджерс» (по 10). 

«Тоттенхэм» идет 9-м с 10 баллами, «Манчестер Юнайтед» расположился на 12-й позиции (9 очков), «Реал Сосьедад» – на 16-й (7), «Рома» – на 21-й (6), «Порту» идет 23-м (5), киевское «Динамо» не набрало ни одного очка и занимает последнее, 36-е, место. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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