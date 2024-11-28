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«Зенит», «Динамо», ЦСКА и «Ростов» сыграют в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. «Спартак», «Локо», «Краснодар» выступят в Пути регионов

«Локомотив» вылетел из плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Железнодорожники уступили «Динамо» (0:1, 3:4 по пенальти) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ. Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Первый матч закончился победой команды Михаила Галактионова со счетом 2:1. Таким образом, «Динамо» останется в Пути РПЛ, а «Локо» продолжит выступать в Пути регионов Кубка России.

В полуфинале Пути РПЛ вместе с «Динамо» сыграют «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

Во второй этап четвертьфинала Пути регионов кроме «Локомотива» выбыли «Спартак», «Ахмат» и «Рубин». Эти команды сыграют с «Краснодаром», «Акроном», махачкалинским «Динамо» и «Уралом».

Жеребьевка 1/2 финала Пути РПЛ и 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов состоится 30 ноября.  Первые матчи новых этапов пройдут 11-13 марта 2025 года.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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