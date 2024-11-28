«Манчестер Юнайтед» – «Буде-Глимт». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Манчестер Юнайтед» примет «Буде-Глимт» в 5-м туре Лиги Европы.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Оkkо.

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