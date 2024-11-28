СКА потерпел 7-е поражение в 10 последних матчах. Команда Ротенберга – 4-я на Западе

СКА потерпел седьмое поражение в десяти матчах.

Сегодня армейцы уступили «Адмиралу » в серии буллитов со счетом 2:3.

Клуб из Санкт-Петербурга проиграл 7 из 10 последних игр. Команда Романа Ротенберга находится на четвертом месте в Западной конференции, набрав 40 очков за 31 матч.

Следующую встречу СКА проведет 30 ноября в Хабаровске против «Амура».

Ротенберг заменил Мойсевича на Плешкова после первого послематчевого буллита в игре с «Адмиралом». СКА проиграл 2:3