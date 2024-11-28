КХЛ. СКА сыграет с «Адмиралом», «Салават» примет «Витязь», «Автомобилист» – «Авангард», «Динамо» против ЦСКА, «Локомотив» – «Трактор»
СКА сыграет с «Адмиралом» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Салават Юлаев» примет «Витязь», «Автомобилист» – «Авангард», «Динамо» будет противостоять ЦСКА, «Локомотив» – «Трактору».
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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