«Россия отстранена, Израиль – нет, двойные стандарты. Мы хотим, чтобы спорт служил миру. Поддерживаем братьев в Палестине и Газе». Глава Турецкой федерации о матче «Бешикташа» и «Маккаби»

Глава Турецкой футбольной федерации высказался об участии Израиля в еврокубках.

Сегодня турецкий «Бешикташ» сыграет с «Маккаби » из Тель-Авива в рамках 5-го тура общего этапа Лиги Европы без зрителей. Игра пройдет в Будапеште в связи с нападениями на фанатов израильского клуба в Нидерландах после матча с «Аяксом» в предыдущем туре.

«Мы хотим, чтобы футбол служил миру и братству, но, к сожалению, «Бешикташ» приехал сюда из-за двойных стандартов в мире.

Россия и Украина находятся в состоянии конфликта. Мы против любых конфликтов, в том числе между этими странами. Мы хотим, чтобы спорт служил миру.

Россия отстранена, но это не распространяется на [израильские] команды. Они по-прежнему участвуют в спортивных мероприятиях по всему миру.

Сегодня мы, Турецкая футбольная федерация, хотим выступить против этого. Мы поддерживаем наших братьев в Палестине и в Газе.

Будем надеяться, что «Бешикташ » даст необходимый отпор на поле и принесет огромную радость всему мусульманскому миру», – приводит Fotomac слова Ибрагима Хаджиосманоглу.

Фанатов «Маккаби» били в Амстердаме, есть раненые – эхо палестинского конфликта. Даже Байден высказался