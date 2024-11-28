«Россия отстранена, Израиль – нет, двойные стандарты. Мы хотим, чтобы спорт служил миру. Поддерживаем братьев в Палестине и Газе». Глава Турецкой федерации о матче «Бешикташа» и «Маккаби»
Сегодня турецкий «Бешикташ» сыграет с «Маккаби» из Тель-Авива в рамках 5-го тура общего этапа Лиги Европы без зрителей. Игра пройдет в Будапеште в связи с нападениями на фанатов израильского клуба в Нидерландах после матча с «Аяксом» в предыдущем туре.
«Мы хотим, чтобы футбол служил миру и братству, но, к сожалению, «Бешикташ» приехал сюда из-за двойных стандартов в мире.
Россия и Украина находятся в состоянии конфликта. Мы против любых конфликтов, в том числе между этими странами. Мы хотим, чтобы спорт служил миру.
Россия отстранена, но это не распространяется на [израильские] команды. Они по-прежнему участвуют в спортивных мероприятиях по всему миру.
Сегодня мы, Турецкая футбольная федерация, хотим выступить против этого. Мы поддерживаем наших братьев в Палестине и в Газе.
Будем надеяться, что «Бешикташ» даст необходимый отпор на поле и принесет огромную радость всему мусульманскому миру», – приводит Fotomac слова Ибрагима Хаджиосманоглу.
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