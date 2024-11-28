Владимир Кличко отказался от боя с Даниэлем Дюбуа из-за негативной реакции медиа на бой Тайсона и Пола (Daily Mail)

Владимир Кличко не планирует возобновлять профессиональную карьеру.

Как сообщает Daily Mail, Владимир Кличко рассматривал возможность вернуться на ринг, потенциальным соперником мог стать чемпион IBF в тяжелом весе Даниэль Дюбуа .

Но из-за негативной реакции медиа и соцсетей на поединок между Джейком Полом и Майком Тайсоном переговоры между Дюбуа и Кличко прекращены по инициативе 48-летнего Владимира.

В последний раз Кличко дрался в апреле-2017, проиграв техническим нокаутом Энтони Джошуа.

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