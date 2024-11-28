Светлана Журова о росте курса доллара: «Будет странно, если это отразится на ценах. Как молоко может подорожать из-за того, что доллар вырос?»

Светлана Журова считает, что рост курса доллара не отразится на россиянах.

«Я так же в недоумении, как и все остальные [от роста курса иностранных валют]. Не знаю, какие экономические предпосылки есть к этому. Курс доллара растет, а акции наших компаний почему-то упали.

На мне это никак не скажется. Доллар как быстро поднялся, так быстро и упадет. Это нормальная спекулятивная история. Я не побегу покупать доллары или продавать их. У меня все сбережения в рублях. Человеку, который живет на одну зарплату, все равно.

Пусть расстраиваются или радуются те, у кого все в долларах. Сейчас все равно в этой валюте ничего не закупают – все расчеты в рублях. Может, через какое-то время БРИКС вообще будет рассчитываться в своей валюте. Тогда доллар отпадет и его курс во многих моментах будет не важен.

Я сама не учитываю курс доллара. Думаю, простому народу все равно на это. У него никогда долларов не было – никто их в глаза не видел. Те, кто ездит за границу, переживают, а обычный человек ничего не заметит.

Будет странно, если это отразится на ценах в магазинах. Почему тогда цены привязаны к доллару, если люди все закупают в рублях? Надеюсь, ничего такого не будет. Как молоко может подорожать из-за того, что доллар вырос? Это будет спекуляцией.

Если резко скаканут цены, то мы в Госдуме будем с этим разбираться. Любые серьезные изменения – люди нам об этом расскажут. Надеюсь, рост доллара не ударит по обычным людям. Главное, чтобы не было спекуляции. Такое уже было, а потом доллар вернулся к обычным цифрам», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.